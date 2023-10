In der Qualifikation fuhr der niederländische Red-Bull-Pilot in 1:23,778 Minuten die schnellste Runde und lag auf dem Lusail International Circuit vor dem Briten George Russell, der im Mercedes mit mehr als vier Zehntelsekunden Rückstand Zweiter wurde.



Verstappen kurz vor drittem WM-Titel

Verstappen geht damit als Favorit in den WM-Lauf am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) und kann bereits seinen 14. Sieg in diesem Jahr einfahren. Unter Flutlicht raste der Australier Oscar Piastri im McLaren auf dem Wüstenkurs im Qualifying auf Startplatz drei. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Rang 15.



Verstappen kann bereits am Samstag (19.30 Uhr/Sky) im Sprint zum dritten Mal Weltmeister werden. Dazu reichen dem Titelverteidiger drei WM-Punkte oder ein schlechtes Resultat vom WM-Zweiten Sergio Pérez. „Es wäre schön, die Meisterschaft am Samstag schon zu gewinnen“, sagte Verstappen, der vor dem Wochenende mit 177 Punkten in der Gesamtwertung vor Red-Bull-Teamkollege Pérez führt.