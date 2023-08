Leichtathletik US-Turnerin Simone Biles zurück auf der Wettkampfbühne Von dpa | 06.08.2023, 05:16 Uhr Simone Biles Foto: Morry Gash/AP up-down up-down

US-Turnstar Simone Biles Owens hat nach zwei Jahren Wettkampfpause ihr Comeback gegeben. Die viermalige Olympiasiegerin startete am Samstagabend (Ortszeit) bei den U.S. Classics in Chicago und holte sich zugleich den Sieg im Mehrkampf.