Das Team von Steve Kerr besiegte in Abu Dhabi Griechenland klar mit 108:86 (52:41) und kann damit am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) mit einem Erfolg über Deutschland den Turniersieg perfekt machen. Es war der vierte Sieg im vierten Test. Griechenland ist ohne den fehlenden Starspieler Giannis Antetokounmpo deutlich schwächer einzuschätzen als in den vergangenen Jahren.



In die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen startet das US-Team trotz zahlreicher Ausfälle und Absagen als klarer Favorit. Bevor es am Sonntag zum Duell USA gegen Deutschland kommt, trifft das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Samstag (18.00 Uhr/Magentasport) zunächst auf Griechenland. Bei einem deutschen Erfolg ginge es am Sonntag zum Abschluss des Events in der Etihad Arena um den Turniersieg.