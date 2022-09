Carlos Alcaraz Foto: Mary Altaffer/AP/dpa up-down up-down Tennis US Open: Alcaraz zieht problemlos ins Achtelfinale ein Von dpa | 03.09.2022, 23:10 Uhr

Tennisstar Carlos Alcaraz beweist bei den US Open in New York weiterhin Topform. Der 19 Jahre alte Spanier zog dank eines souveränen 6:3, 6:3, 6:3-Sieg gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby ins Achtelfinale ein.