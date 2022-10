FIFA-Logo Foto: Sebastian Gollnow/Deutsche Press up-down up-down Sportpolitik Ukrainischer Fußball-Verband fordert WM-Ausschluss des Iran Von dpa | 31.10.2022, 17:02 Uhr

Das Exekutivkomitee des ukrainischen Fußballverbandes will einen Ausschluss des Iran von der Weltmeisterschaft in Katar auf den Weg bringen. Entsprechende Pläne kündigte der Verband in einer Pressemitteilung an.