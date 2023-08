Sportpolitik Ukraine droht mit Olympia-Boykott bei Beteiligung Russlands Von dpa | 15.08.2023, 14:04 Uhr | Update vor 1 Std. Denys Schmyhal Foto: ---/Ukrinform/dpa up-down up-down

Über eine Olympia-Teilnehme von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland an den Spielen 2024 in Paris ist noch nicht entschieden. Die Ukraine will kein Team entsenden, sollten Russen starten dürfen.