Leonie Walter FOTO: Jens Büttner Winterspiele in China Überraschender Paralympicssieg für Leonie Walter im Biathlon Von dpa | 08.03.2022, 08:04 Uhr | Update vor 19 Min.

Leonie Walter ist überraschend Paralympicssiegerin im Biathlon. Die 18-Jährige setzte sich in der Klasse der Sehbehinderten über zehn Kilometer in der Loipe von Zhangjiakou durch und holte mit Guide Pirmin Strecker die zweite Goldmedaille für das deutsche Team in China.