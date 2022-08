ARCHIV - Überraschte bei der EM: Elisabeth Seitz am Stufenbarren. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild FOTO: Soeren Stache up-down up-down European Championships Turnerinnen Seitz und Malewski gewinnen überraschend Titel Von dpa | 14.08.2022, 16:31 Uhr | Update vor 9 Min.

Elisabeth Seitz hat zum Abschluss der Frauen-Wettbewerbe bei den Turn-Europameisterschaften in München überraschend den Titel am Stufenbarren gewonnen. Für eine noch größere Überraschung sorgte danach Emma Malewski. Die 18 Jahre alte Chemnitzerin gewann am Schwebebalken die Goldmedaille.