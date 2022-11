Karina Schönmaier Foto: Marijan Murat/Deutsche Presse-Ag up-down up-down Turn-Weltmeisterschaft Turnerin Schönmaier rückt ins Mehrkampf-Finale nach Von dpa | 03.11.2022, 15:09 Uhr

WM-Debütantin Karina Schönmaier aus Bremen darf am Abend (19.45 Uhr MEZ) bei den Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Mehrkampf-Finale teilnehmen.