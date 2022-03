Oksana Chusovitina FOTO: Ashley Landis Weltcup in Doha Turnerin Chusovitina siegt bei Comeback Von dpa | 04.03.2022, 18:33 Uhr | Update vor 39 Min.

Gut sieben Monate nach ihrem tränenreichen Karriereende bei den Olympischen Spielen in Tokio hat die 46 Jahre alte Oksana Chusovitina ein glänzendes Comeback gefeiert. Die frühere deutsche Auswahlturnerin gewann beim Weltcup in Doha den Wettbewerb an ihrem Spezialgerät Sprung.