Team um Dennis Schröder Trotz WM-Triumph: Deutschlands Basketballer nicht automatisch für WM 2027 qualifiziert Von dpa | 11.09.2023, 10:32 Uhr Die deutschen Basketballer feierten gestern ihren ersten WM-Sieg.

Der Weltmeister-Titel berechtigt Dennis Schröder und Co. noch nicht, bei der WM 2027 in Katar mitzuspielen. Bei dem in Doha veranstalteten Turnier wird vieles anders laufen als bei der vergangenen WM.