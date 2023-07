Novak Djokovic Foto: John Walton/PA Wire/dpa up-down up-down Wimbledon Trotz erstem Satzverlust: Djokovic im Viertelfinale Von dpa | 10.07.2023, 17:28 Uhr

Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Der 36 Jahre alte Serbe gewann in London sein Achtelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Djokovic verwandelte nach 3:07 Stunden seinen ersten Matchball. Die Partie war am Sonntagabend nach zwei Sätzen wegen der bevorstehenden Nachtruhe unterbrochen worden.