Uwe Bender Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Rudern Trotz Corona-Fällen: Deutschland-Achter startet in Rendsburg Von dpa | 30.09.2022, 12:48 Uhr

Trotz zahlreicher Corona-Fälle wird der Deutschland-Achter zum traditionellen Abschluss der Ruder-Saison am Sonntag auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg an den Start gehen.