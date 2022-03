Martin Fleig FOTO: Jens Büttner Nur die „Küken“ bleiben cool Tränenreicher deutscher Tag in Peking Von dpa | 11.03.2022, 10:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Drei Medaillen gewinnen die deutschen Athleten am Freitag bei den Paralympics in Peking. Die Youngster Linn Kazmaier und Leonie Walter jubeln im Biathlon, Routinier Andrea Rothfuss am Alpin-Hang.