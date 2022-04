Basketball FOTO: Soeren Stache Basketball Towers verlieren in Valencia und scheiden im EuroCup aus Von dpa | 20.04.2022, 23:05 Uhr

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers ist im Achtelfinale aus dem EuroCup ausgeschieden. Die Norddeutschen unterlagen am Mittwochabend beim spanischen Top-Verein Valencia Basket mit 80:98 (41:48). Damit endet für die Towers die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an einem europäischen Wettbewerb. In der Vorrunde hatten die Hamburger bei neun teilnehmenden Mannschaften in der Gruppe A Platz 7 belegt.