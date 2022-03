Basketball FOTO: Andreas Gora Basketball-Bundesliga Towers-Trainer lobt Spieler: Haben Charakter gezeigt Von dpa | 25.03.2022, 10:47 Uhr | Update vor 58 Min.

Rund 48 Stunden nach dem Erfolg bei den Niners Chemnitz will Basketball-Bundesligist Hamburg Towers am Samstag (20.30 Uhr) bei MLP Academics Heidelberg nachlegen. „Wir fahren nach Heidelberg, um uns den nächsten Sieg zu holen, und dann schauen wir mal, wo wir uns am Ende platzieren können“, sagte Nationalspieler Justus Hollatz. Vorerst sind die Towers zwar auf dem für die Playoff-Teilnahme wichtigen achten Platz. Verfolger Crailsheim, das einen Sieg weniger aufweist, hat allerdings vier Spiele weniger bestritten.