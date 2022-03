Basketball FOTO: THOMAS KIENZLE Basketball-Bundesliga Towers-Coach über Gegner Bonn: „Sind ein Titelkandidat“ Von dpa | 11.03.2022, 16:13 Uhr | Update vor 32 Min.

Die Hamburg Towers stehen im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs der Basketball-Bundesliga ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn unter Erfolgsdruck. Zwar hatten die Hanseaten das Hinspiel mit 92:80 überraschend für sich entscheiden können, doch Trainer Pedro Calles betonte vor dem zweiten Duell am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) in der Inselparkhalle: „Bonn spielt eine sehr erfolgreiche Saison. Für mich sind sie ein Titelkandidat.“