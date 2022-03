Pedro Calles FOTO: Georg Wendt Basketball Towers-Coach nach Sieg in Heidelberg: „Richtige Mentalität“ Von dpa | 27.03.2022, 11:23 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach zwei Siegen binnen zwei Tagen in Chemnitz und Heidelberg können die Hamburg Towers weiter auf die Teilnahme an den Playoffs in der Basketball-Bundesliga hoffen. Dabei beeindruckte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles vor allem mit dem 100:76 (53:31)-Erfolg bei den Academics Heidelberg am Samstag. „Es war keine einfache Ausgangssituation nach dem Spiel in Chemnitz. Heidelberg ist ein gefährlicher Gegner“, betonte Calles daher.