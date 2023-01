Rohan Dennis Foto: Manu Fernandez/AP/dpa up-down up-down Radrennen Tour Down Under: Ausreißer Dennis gewinnt zweite Etappe Von dpa | 19.01.2023, 07:39 Uhr

Das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe hat den ersten Saisonsieg nur knapp verpasst. Giro-Sieger Jai Hindley gehörte auf der zweiten Etappe der Tour Down Under einer fünfköpfigen Ausreißergruppe an, musste sich am Ende jedoch mit Platz fünf begnügen.