Tour de France Foto: Jasper Jacobs/BELGA/dpa up-down up-down Radsport Tour de France startet 2024 erstmals in Italien Von dpa | 21.12.2022, 19:23 Uhr

Die Tour de France startet 2024 erstmals in Italien. Wie der Veranstalter ASO mitteilte, erfolgt am 29. Juni 2024 der Grand Départ in Florenz. Danach finden zwei weitere Etappen auf italienischem Boden statt.