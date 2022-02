Tadej Pogacar FOTO: Fabio Ferrari UAE-Tour Tour-Champion Pogacar führt vor Schlussetappe Von dpa | 25.02.2022, 14:59 Uhr | Update vor 40 Min.

Der Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar geht am Samstag als Führender auf die Schlussetappe der UAE-Tour. Der slowenische Radprofi kam auf dem sechsten Teilabschnitt in Dubai mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte damit die Führung in der Gesamtwertung.