Reitsport Nach zwei Jahren Pause geht es wieder über Pulvermanns Grab Von dpa | 24.05.2022

Am Mittwoch beginnt im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek das 91. Spring- und Dressur-Derby. Einer der Mitfavoriten ist Europameister André Thieme. Der Reiter aus Plan am See sattelt Contadur und sagt: „Der Fokus liegt zu 100 Prozent auf dem Derby.“