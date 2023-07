Jelena Rybakina Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa up-down up-down Tennis Titelverteidigerin Rybakina in Wimbledon in Runde drei Von dpa | 06.07.2023, 20:39 Uhr

Titelverteidigerin Jelena Rybakina steht in Wimbledon in Runde drei. Die 24 Jahre alte Kasachin gewann in London gegen die Französin Alize Cornet mit 6:2, 7:6 (7:2).