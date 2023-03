Iga Swiatek Foto: Mark J. Terrill/AP up-down up-down Polens Tennisstar Titelverteidigerin Iga Swiatek zieht in Miami zurück Von dpa | 22.03.2023, 17:29 Uhr

Die Weltranglisten-Erste und Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Miami wegen Rippenbeschwerden abgesagt. Dies teilte die Polin mit, einen Tag vor ihrem Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen die Amerikanerin Claire Liu.