Thomas Müller und seine Frau, Dressurreiterin Lisa Müller auf dem Pferd Chuck Bass, kommen nach dem Ritt aus dem Dressurstadion. Foto: Uwe Anspach/dpa FOTO: Uwe Anspach up-down up-down CHIO in Aachen Thomas Müller nutzt Fußballpause für Pferdesport Von dpa | 29.06.2022, 19:00 Uhr | Update vor 50 Min.

Thomas Müller hat noch Pause, seine Frau ist schon im sportlichen Einsatz. Während der Fußball-Profi erst am 8. Juli in die Saisonvorbereitung mit dem Rekordmeister FC Bayern München startet, sitzt Lisa Müller beim CHIO in Aachen im Sattel.