Formel 1 Team Haas will mit Mini-Kommandostand Geld sparen Von dpa | 25.02.2023, 11:06 Uhr

Nico Hülkenbergs Haas-Team hat bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain einen abgespeckten Kommandostand präsentiert. Die an der Boxenmauer aufgebaute Station bietet in der Regel Platz für fünf bis sieben Personen aus der Führungscrew eines Rennstalls.