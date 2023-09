Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou ohne Mühe das Viertelfinale erreicht. Die 36-Jährige setzte sich in ihrem Achtelfinale gegen die Chinesin Bai Zhuoxuan klar mit 6:1, 6:2 durch. Maria benötigte lediglich 66 Minuten für ihren Erfolg.



Die in Florida lebende Schwäbin ist in Guangzhou an Position drei gesetzt und die einzige verbliebene deutsche Teilnehmerin.



Das Hartplatzturnier in Guangzhou ist die erste WTA-Veranstaltung in China seit November 2021. Wegen des Falls Peng Shuai hatte die Damen-Tour in der Zwischenzeit keine Turniere in China ausgetragen. Im April hatte die WTA diesen Kurs geändert und eingeräumt, nicht alle Ziele wie ein direktes Treffen mit Peng Shuai erreicht zu haben.



Die Tennisspielerin Peng Shuai hatte im November 2021 im sozialen Netzwerk Weibo einem hochrangigen chinesischen Politiker sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Der Post wurde bald danach gelöscht. Peng bestritt später, die Vorwürfe erhoben zu haben. Die staatliche Zensur hatte jede Debatte darüber im chinesischen Internet geblockt.