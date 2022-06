Die Spieler von Tampa Bay Lightning haben Grund zur Freude. Foto: Adam Hunger/AP/dpa FOTO: Adam Hunger Eishockey NHL-Playoffs: Tampa führt in Serie gegen Rangers 3:2 Von dpa | 10.06.2022, 06:20 Uhr | Update vor 33 Min.

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist in der NHL nur noch einen Sieg von der Rückkehr in die Stanley-Cup-Finals entfernt. Im Madison Square Garden holten die Gäste ein 3:1 gegen die New York Rangers und gingen in der Serie nach dem Modus Best of Seven 3:2 in Führung.