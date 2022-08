dpatopbilder - ARCHIV - Marlene Bojer und Michelle Zimmer in Aktion. Foto: Anna Szilagyi/AP/dpa FOTO: Anna Szilagyi up-down up-down Schwimm-EM in Rom Synchron-Duo Bojer/Zimmer Achte in Technischer Kür Von dpa | 15.08.2022, 17:16 Uhr

Die Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Michelle Zimmer haben am letzten Tag ihrer Wettbewerbe bei den Europameisterschaften in Rom Platz acht im Duett in der Technischen Kür belegt.