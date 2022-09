Iga Swiatek Foto: Matt Rourke/AP/dpa up-down up-down US Open Swiatek gewinnt Titel gegen Jabeur Von dpa | 11.09.2022, 00:17 Uhr

Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek hat bei den US Open in New York ihren dritten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die zweimalige French-Open-Siegerin setzte sich in einem lange Zeit einseitigen Finale gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 6:2, 7:6 (7:5) durch.