Nicht zu bremsen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Basketball-EM Superstar mit zwei Metern: Doncic dominiert DBB-Team Von dpa | 07.09.2022, 07:39 Uhr

Die deutschen Basketballer haben erstmal genug von Luka Doncic. Beim 90:71 in der WM-Quali vor eineinhalb Wochen konnten Franz Wagner und Co. den Star der Dallas Mavericks noch kontrollieren - das gelang nun bei der EM in Köln kaum, die Folge war ein 80:88.