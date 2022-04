Barclays Arena FOTO: Georg Wendt DBB Supercup im August in Hamburg - NBA-Star Jokic dabei? Von dpa | 08.04.2022, 04:07 Uhr | Update vor 49 Min.

Der Basketball-Supercup findet in diesem Jahr als EM-Testlauf in der Hamburger Barclays Arena statt. Am 19. und 20. August werden neben Gastgeber Deutschland auch Italien, Tschechien und Serbien an den Start gehen, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) verkündete.