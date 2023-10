Boxen Sturm kämpft erneut gegen Altay Von dpa | 09.10.2023, 12:54 Uhr | Update vor 1 Std. Felix Sturm Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm tritt am 2. Dezember in Ludwigsburg erneut zu einem Kampf gegen Sükrü Altay an. Das teilte das Management des 44-Jährigen mit.