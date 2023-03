Jan-Lennard Struff Foto: Maximilian Haupt/dpa up-down up-down Tennis Struff in Miami in Runde zwei, Niemeier scheidet aus Von dpa | 23.03.2023, 06:26 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim Masters-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige aus Warstein, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, bezwang den Italiener Fabio Fognini 6:4, 5:7, 6:4. Nächster Gegner für Struff in der Runde der letzten 64 ist der Bulgare Grigor Dimitrow.