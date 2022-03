Linus Straßer FOTO: Expa/Johann Groder Ski alpin Straßer wahrt kleine Kugel-Chance - McGrath siegt im Slalom Von dpa | 09.03.2022, 22:00 Uhr | Update vor 52 Min.

Slalom-Spezialist Linus Straßer darf beim Saisonfinale noch auf den Gesamtsieg in seiner Paradedisziplin hoffen. In Flachau schafft er es erneut in die Top Ten. Die Norweger erleben gemischte Gefühle.