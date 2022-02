Linus Straßer FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Ski alpin Straßer Slalom-Dritter in Garmisch - Kristoffersen siegt Von dpa | 27.02.2022, 14:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Skirennfahrer Linus Straßer ist beim zweiten Slalom-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen auf das Podest gerast. Nach seinem sechsten Rang am Samstag wurde der Münchner am Sonntag dank einer famosen Aufholjagd noch Dritter.