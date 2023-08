Radsport-WM Strampeln für die Rechte der afghanischen Frauen Von dpa | 09.08.2023, 12:44 Uhr | Update vor 2 Std. Afghanisches Frauenteam Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa up-down up-down

Mehrere afghanische Radsportlerinnen treten bei der WM in Glasgow mit bescheidenen Mitteln in die Pedale. Und kämpfen so auch gegen die Unterdrückung der Frauen in der Heimat.