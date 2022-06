Ferrari-Pilot Charles Leclerc fährt während des zweiten Trainings von seiner Box weg. Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Paul Chiasson Großer Preis von Kanada Strafe für Formel-1-Pilot Leclerc - Zehn Startplätze zurück Von dpa | 18.06.2022, 07:32 Uhr

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung zum Formel-1-Rennen in Kanada an diesem Sonntag (20.00 Uhr/Sky) zehn Plätze nach hinten strafversetzt.