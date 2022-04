David Will FOTO: Jan Woitas Finale in Leipzig Springreiter-Weltcup 2022 ohne deutsche Top-Platzierung Von dpa | 10.04.2022, 17:42 Uhr | Update vor 25 Min.

Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Finale in Leipzig eine Top-Platzierung verpasst. David Will aus Marburg kam nach drei Wertungsprüfungen als bester Starter des heimischen Quintetts mit seinem Pferd C Vier auf Rang sechs.