Beim 41. Deutschen Sportpresseball am 4. November in Frankfurt erhält die DBB-Auswahl den Pegasos-Preis in der Kategorie „Sportler mit Herz“. Das gaben die Organisatoren bei einer Pressekonferenz bekannt. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hatte bei der WM in diesem Sommer in Asien zum ersten Mal den Titel gewonnen. Die Organisatoren erwarten außer dem Coach, der jahrelang Trainer des Frankfurter Bundesligisten Skyliners war, auch mehrere WM-Spieler.



Weitere Auszeichnungen werden in den Kategorien „Legende des Sports“ und „Sportmedien“ vergeben. Die Preisträger sind noch nicht bekannt. Die Mitternachtsshow gestaltet der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella. Mit mehr als 2100 erwarteten Gästen aus Politik, Medien, Showbusiness und Sport, darunter zahlreiche internationale Medaillengewinner, zählt der Ball nach Angaben der Veranstalter zu den größten seiner Art in Deutschland.