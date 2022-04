ARCHIV - Edina Müller aus Deutschland reagiert im Ziel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Ehrungen Sportler des Jahres: Drei Segler und eine Parakanutin Von dpa | 25.04.2022, 19:42 Uhr

Hamburg hat seine Sportler des Jahres geehrt. Hochseesegler Boris Herrmann bei den Männern, Parakanutin Edina Müller in der Frauenkonkurrenz und die Olympia-Segler Erik Heil und Thomas Plößel in der Teamwertung gewannen die Wahl. Die Ehrungen erfolgte am Montagabend bei der 16. Hamburger Sportgala in der Handelskammer.