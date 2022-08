Begeistert von den European Championships: Tim Hecker (r) und Sebastian Brendel bei der Siegerehrung. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe up-down up-down European Championships Sportarten-Hopping: Brendel/Hecker von Multi-EM begeistert Von dpa | 20.08.2022, 04:35 Uhr

Die Canadier-Asse Sebastian Brendel und Tim Hecker haben sich in München mit Sportarten-Hopping auf ihre Kanu-Europameisterschaften eingestimmt und sind von den European Championships begeistert.„Das ist schön zu sehen, dass in Deutschland sich auch Leute nicht nur für Fußball interessieren, sondern auch bei anderen Sportarten mitfiebern“, sagte der 34-jährige Potsdamer Brendel.Nicht einmal zwei Wochen nach ihrem Titel auf der olympischen 1000-Meter-Strecke im kanadischen Dartmouth hatten die Olympia-Dritten von Tokio auf der Regattastrecke in Oberschleißheim auch EM-Gold gewonnen. ...