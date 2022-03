Katharina Althaus FOTO: Angelika Warmuth Skispringen Skispringerin Althaus nach Corona-Infektion wieder zurück Von dpa | 03.03.2022, 09:21 Uhr | Update vor 2 Std.

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus kehrt nach einer überstandenen Corona-Infektion in den Weltcup zurück. Dies kündigte die 25-Jährige in den sozialen Netzwerken an.