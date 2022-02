Thomas Dreßen FOTO: Marco Trovati Wintersport Skirennfahrer Dreßen: Weltcup-Comeback erst nächste Saison Von dpa | 26.02.2022, 12:50 Uhr | Update vor 13 Min.

Skirennfahrer Thomas Dreßen wird erst in der nächsten Saison wieder in den Alpin-Weltcup zurückkehren. Das gab Deutschlands bester Abfahrer am Rande des Slalom-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen bekannt.