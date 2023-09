Der 37 Jahre alte Hawaii-Champion von 2017 und 2018 zeigte ein großartiges Rennen und vor allem seine Klasse nach den 3,86 Kilometern Schwimmen und 180,2 Kilometer Radfahren beim abschließenden Laufen über 42,2 Kilometer. Lange musste sich lediglich dem Franzosen Sam Laidlow, WM-Zweiter von 2022, geschlagen geben. Dritter wurde der Däne Magnus Ditlev.



Superstar Jan Frodeno erlebte bei seinem letzten Rennen als Triathlon-Profi einen ganz schweren Tag. Mit der Vergabe der Medaillen hatte der 42 Jahre alte, abgeschlagene Hawaii-Weltmeister von 2015, 2016 und 2019 nichts zu tun.



In Nizza traten nur die Männer um den WM-Titel an. Mitte kommenden Monats fällt in Kailua-Kona auf Hawaii die Entscheidung bei den Frauen. Im kommenden Jahr wird gewechselt.



Lange holt im Laufen auf

Für Lange war es der vierte Podiumsplatz bei einer Ironman-Weltmeisterschaft. 2016 hatte er beim Sieg von Frodeno und Rang zwei von Sebastian Kienle den dritten Platz geschafft. Bei seinem Vizerang lief es beim Schwimmen nicht optimal, Lange kam mit einer Verfolgergruppe aus dem Wasser. Auf der schweren und anspruchsvollen Radstrecke war er zwar nicht in Reichweite von Laidlow, hängte aber auf einer der Steigungen auch Frodeno ab.



Mit knapp 13 Minuten Rückstand war er auf die Laufstrecke auf der Proménade des Anglais Richtung Flughafen und wieder zurück - insgesamt viermal - gegangen. Im Ziel waren es weniger als vier Minuten (3:55) auf den jüngsten Ironman-Champion der Geschichte. Auf den letzten Metern ließ sich Lange mit Deutschland-Fahne feiern und riss immer wieder die Arme nach oben.