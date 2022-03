Frauen-Volleyball FOTO: Robert Michael Weitere-sportarten Sieg gegen Münster: Schwerins Coach lobt Team für Comeback Von dpa | 03.03.2022, 09:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Felix Koslowski hat seiner Mannschaft nach dem 3:0 (25:20, 25:23, 25:14)-Erfolg gegen den USC Münster ein Kompliment gemacht. „Münster hatte heute nichts zu verlieren, das sah man in den ersten beiden Durchgängen. Ich freue mich, dass wir im zweiten Satz so gut zurückgekommen sind und dass wir Spielerinnen auf der Bank haben, die eine Partie drehen können, wenn es auf dem Feld gerade nicht läuft“, sagte der Coach des SSC Palmberg Schwerin nach dem Duell in der Volleyball-Bundesliga am späten Mittwochabend.