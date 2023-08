Leichtathletik-WM in Budapest Siebenkämpferin Weißenberg in Bronze-Reichweite Von dpa | 19.08.2023, 21:11 Uhr | Update vor 19 Min. Sophie Weißenberg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Siebenkämpferin Sophie Weißenberg ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest nach dem ersten Tag in Schlagdistanz zur Bronzemedaille. Die Leverkusenerin belegte am Samstag in Ungarns Hauptstadt nach vier Disziplinen mit 3877 Punkten den fünften Platz.