US Open Serena Williams überrascht mit Zweitrunden-Sieg bei US Open Von dpa | 01.09.2022, 04:00 Uhr

Der Abschied von Serena Williams ist abermals verschoben: Die Tennis-Ikone sorgte bei den US Open für eine große Überraschung und zog unter dem tosenden Applaus im Arthur Ashe Stadium von New York in die dritte Runde ein.