Zweite wurde die Belgierin Margaux Dandois mit 51,150 Zählern vor der ehemaligen Stufenbarren-Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz (51,050). Als dritte Deutsche übertraf Karina Schönmaier (Chemnitz) mit 50,350 Zählern die 50-Punkte-Marke. In der Teamwertung setzte sich die deutsche Riege mit 158,450 Punkten gegen Belgien (158,100) durch.



Nach längerer Verletzungspause trat Sarah Voss aus Köln nur am Balken und am Boden an. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) musste wegen einer Fußprellung auf einen Start bei der internen Ausscheidung verzichten. Nach Angaben des Deutschen Turner-Bundes (DTB) wird die 26-Jährige jedoch zur abschließenden Qualifikation für die WM vom 30. September bis 8. Oktober beim Länderkampf am 9. September in Heidelberg antreten.



Bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen werden die Startplätze für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris vergeben. Dafür ist im Mannschaftswettbewerb mindestens Platz zwölf nötig.