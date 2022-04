ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Gora Basketball Seawolves-Coach nach Partie: So sollen Playoffs sein Von dpa | 27.04.2022, 11:43 Uhr

Nach dem umkämpften Sieg im zweiten Viertelfinal-Spiel um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga ist die Erleichterung bei den Rostock Seawolves groß. „Beide Mannschaften haben sich alles abverlangt“, sagte Trainer Christian Held nach dem 107:103-Erfolg nach der zweiten Verlängerung gegen die PS Karlsruhe Lions. Die Mecklenburger können nun am Donnerstag (19.30 Uhr/sportdeutschland.tv) mit dem dritten Sieg in der „Best of five“-Serie ebenfalls in Rostock den Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Ansonsten kommt es am Samstag in Karlsruhe zum vierten Duell.